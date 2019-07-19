شاهد.. سام سميث يطرح أحدث كليباته

طرح الفنان العالمي سام سميث، كليب بعنوان "How Do You Sleep"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن الفنان العالمي سام سميث،4 طرح مؤخراً كليب "Dancing With A Stranger"، كما كسر الكليب حاجز الـ 377 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. مؤخراً كليب "Dancing With A Stranger"، كما كسر الكليب حاجز الـ 377 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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