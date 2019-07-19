بالصور.. عماد كمال يُشعل حفل ساقية الصاوي بـ"ميدلي التسعينات"

أحيا المطرب عماد كمال حفلًا كامل العدد بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك، حرص من خلاله على تقديم العديد من الأعمال والأغنيات التي اشتهر بها الفترة الماضية، التي حثت

الجمهور على التفاعل معه بشكل كبير، كما تفاعل الجمهور أيضًا مع "ميدلي التسعينات"، الذي قدمه لنجوم هذه الفترة بصوته.

كما حرص على حضور الحفل عدد من أصدقاء عماد كمال من الوسط الفني، من بينهم الفنانة الشابة منة جلال وتقى علي، التي قدمت معه دويتو خلال الحفل، كما حضر الشاعر أحمد حسن راؤول، والموزع أحمد وحيد كينج.

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