محمد رجب يستعد لتصوير مسلسل "شبر ميه"

يستعد الفنان محمد رجب لتصوير دوره في أحداث المسلسل الجديد "شبر ميه"، بعد اعتذار الفنان آسر ياسين عن التصوير لضيق الوقت، وتدور أحداث المسلسل في 50 حلقة، ومن المنتظر أنيتم عرضه خارج رمضان.
يشارك محمد رجب بطولة المسلسل نجلاء بدر، أحمد مجدى، رجاء الجداوى، مراد مكرم، سارة نخلة ويتم حاليًا الاستقرار علىباقي أبطال المسلسل.
يذكر أن الفنان محمد رجب عرض له فى رمضان الماضى مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، إخراج سميح النقاش، إنتاج شركة سينرجى، شاركه البطولة ميرهان حسين وهيثم أحمد زكى وجيهان خليل وإدوارد ومحمود البزاوى وعبدالرحمن أبو زهرة.
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