موجز "الفن": طليقة وائل كفوري تتقدم بدعوى جزائية ضده.. وهل تم الصلح بين دنيا بطمة وحلا الترك؟

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية طليقة وائل كفوري تتقدم بدعوى جزائية ضده أصالة تنفذ طلب ابنتها وتظهر لأول مرة بصورة من دون فلتر ما حقيقة إرتداء ريهام عبد الغفور الحجاب؟ ما حقيقة اجتماع سيرين عبد النور وباسل خياط بعمل واحد؟ بعد قطيعة طويلة.. هل تم الصلح بين دنيا بطمة وحلا الترك؟ أحمد السقا يكثف وقته في النادي الرياضي لهذا السبب فضيحة ملكية من العيار الثقيل..ابن الملكة اليزابيث متهم بممارسة الجنس مع قاصر المزيد المزيد

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