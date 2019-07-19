ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور سمير طنب عبر موقع "الفن"، ضمن فقرة "توقعات فنية".
وفي هذه الحلقة، يتحدث طنب عن الفنانة نيكول سابا وزوجها الممثل يوسف الخال.
ويكشف طنب عما إذا كانت نيكول تشعر بأن حظها أقل من مواهبها الفنية، وعما إن كانت أمومتها تقف حاجزاً في وجه تقدمها الفني.
لمعرفة كل ما قاله الدكتور سمير طنب، وما هي توقعاته للفنانة نيكول سابا يمكنكم متابعة التفاصيل بالفيديو.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو- هل حظ نيكول سابا في الحياة أقل من مواهبها الفنية؟خاص "الفن"- تأكل كثيراً ولا تمارس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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