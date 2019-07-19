شاعر مصري يهاجم أصاله بشكل غير مسبوق.. والسبب!

كتب امير فتحي في الجمعة 19 يوليو 2019 09:52 صباحاً - ما زالت الفنانة السورية، أصالة نصري، تتصدرُ المشهد “المثير” في الساحة الفنية، ربما لكثرة مناوشاتها مع بعض النجوم والشعراء والملحنين. وهذه المرة يبدو أن مشكلة أصالة قد وقعت مع الشاعر المصري، بهاء الدين محمد، الذي شنًّ هجومًا عليها، بعدما كشف أنها حظرت أغنية “اتهمتك” من كلماته.

وكتبَ بهاء الدين عبر حسابه على فيسبوك: “أصالة بتقفل صوتها وبتعمل بلوك لأغنية بصوتها وبتعمل بلوك لفيديو على صفحة مين؟!، هو ده الفن؟ هل محمد عبد الوهاب والا بليغ حمدي أو غيرهم من المحترمين لما كانوا حتى بيغنوا أغنية من ألحانهم كان ممكن يمنعهم حد؟!، وأغرب حاجه بشوفها إنْ في بعضِ الأوقات المطرب أو المطربة بيقفل صوته بنفسه وعجبي!!”وتابع بهاء الدين: “معلش بحاول ولن تتخيلوا باعمل مجهود قد إيه علشان أنزلكم أعمالي وكم المعاناة اللي أعيشها ورا كل أغنية باشيرهالكم رغم إن الموضوع مفيش منه أي عائد مادي نهائي !!!”.

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وأضاف: “كل الموضوع عائد أدبي وفني وكان نفسي أكمل وأعرفكم على أعمالي، ولكن بعض الأشخاص والشركات بتمنع حتى الفن، ولكن أشكر كل الناس اللي طلعت محترمة بجد وكانت بتسهل، وتساعد إن أعمالي تبقى على صفحتي، لأن ناس كتير ما يعرفوش غير جزء بسيط من أعمالي، وكنت أتمنى أكمل ولكن النفوس والفلوس وحشه، وأعتذرلكم عن عدم الإستمرار وخلينا ف الجديد وإن شاء الله خير”.

هذا المنشور جاء على خلفية نشر الشاعر بهاء الدين محمد، مقطعٍ من أغنية أصالة “اتهمتك”، من “كلماته”، على صفحته الشخصة، وفوجئ بإغلاقها. ويشار إلى أنَّ الشاعر بهاء الدين أيضًا، شنَّ هجومًا مماثلاً قبل 3 أشهر ضد الفنانة أنغام، بعد أن صرّحت بأنها ساعدته في كتابة أغنية “اكتبلك تعهد”، ورد حينها عليها عبر حسابه في فيسبوك.