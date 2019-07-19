شاهدوا إطلالة جريئة لمنة فضالي على الشاطئ بـ ظهر مكشوف

كتب امير فتحي في الجمعة 19 يوليو 2019 09:52 صباحاً - شاركت الممثلة المصرية ​منة فضالي​ متابعيها مجموعة من الصور الجديدة نشرتها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بإطلالة جريئة على الشاطئ أثناء عطلتها الصيفية.

وظهرت منة فضالي بالصور بإطلالة لافتة وهي مرتدية مايوه من قطعتين باللون الأسود، تنورة من الأسفل فوق الركبة وذات فتحة، وقطعة أخرى من فوق كشفت عن ظهرها والتاتو الذي رسمته منذ فترة.

واكتفت منة فضالي بالتعليق على هذه الصورة التي نالت العديد من التعليقات الإيجابية التي أثنت على جمالها بـ :”دائما أنا سعيدة”.



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