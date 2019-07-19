أحلام ترد بطريقتها الخاصة على خبر انفصالها عن زوجها

متابعة بتجـــــــــرد: بعدما انتشر خبر انفصالها عن زوجها مبارك الهاجري بشكل واسع عبر مواقع التواصل، نفت النجمة الإماراتية أحلام الخبر بصورة جمعتها مع زوجها ونشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
وجاء رد أحلام أن على الإشاعات المغرضة التي طالت حياتها الخاصة واجتاحت مواقع التواصل في الساعات الماضية، على طريقتها الخاصة، حيث غازلت زوجها في تعليقها على الصورة وكتبت: “كيف الجسد يعيش من دون روح … وانت روحي“.
من جانبه ردّ عليها “الهاجري” بتغريدة حيث كتب: “يا بعد عمري يا غالية ام فاهد“. لتعود وترد عليه أحلام: “يا عمري وروحي وقلبي انت“.
على صعيد آخر، تستعد أحلام لاحياء حفل افتتاح مهرجان “سودة عسير” في السعودية، بتاريخ 13 أغسطس 2019 ووعدت جمهورها بأمسية تاريخية بامتياز.
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