فن ومشاهير

أول تعليق من أحلام على خبر انفصالها عن زوجها

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wp_bisara7a 0 تبليغ

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Jul 19, 2019

بعدما اجتاح خبر انفصالها عن زوجها مبارك الهاجري مواقع التواصل، نفت النجمة الاماراتية أحلام الخبر بصورة جمعتها مع زوجها نشرتها على حسابها الشخصي عبر موقع تويتر.

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وأحبت أحلام أن ترد على الإشاعات المغرضة التي طالت حياتها الخاصة واجتاحت مواقع التواصل في الساعات الماضية، على طريقتها الخاصة، حيث غازلت زوجها قائلة: “كيف الجسد يعيش من دون روح … وانت روحي“. ردّ عليها “الهاجري” بالقول: “يا بعد عمري يا غالية ام فاهد“. لتعود وترد عليه أحلام بالقول: “يا عمري وروحي وقلبي انت“.

وتمضي أحلام اجازة الصيف في العاصمة باريس برفقة زوجها مبارك الهاجري واولادهما.

من جهة أخرى، تفتتح أحلام “موسم السودة” في المملكة العربية ، وذلك يوم الثلاثاء 13 آب المقبل، على مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة – أبها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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