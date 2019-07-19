بلقيس تحوّل حسابها الى لوحة فنية… “لا تعليق”

تستعد النجمة بلقيس فتحي لطرح أغنية جديدة بعنوان “لا تعليق”.

وبهدف تشويق الجمهور أكثر، حولت بلقيس حسابها على انستغرام الى لوحة فنية بعد ان توسطت صورتها عبارة “لا تعليق”.

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وما ان اعلنت بلقيس عن الخبر حتى انهالت التعليقات من قبل المحبين الذين أكدوا الى أنهم ينتظرون الأغنية بفارغ الصبر.

من جهة أخرى، تلتقي بلقيس جمهورها ضمن “موسم السودة” في المملكة العربية السعودية، وذلك يوم الجمعة 16 آب/أغسطس المقبل، على مسرح طلال مداح في قرية المفتاحة – أبها.

هذا الخبر الرائع كشفت عنه بلقيس في إعلان نشرته على حسابها عبر موقع انستغرام، أرفقته بالتعليق التالي: “أهلي وربعي وحبايبي في المملكة يسعدني أن أكون معكم في سودة عسير ضمن موسم السودة في حفل فني ساهر بتاريخ ١٦ اغسطس ان شاء الله كونوا على الموعد حيث بدأت التحضيرات من الآن وباذن الله راح يكون أقوى وأجمل حفل بنيتكم”.

وعلى الفور بدأت تعليقات المتابعين وخصوصًا محبي بلقيس في السعودية، الذين عبّروا لها عن سعادتهم الكبيرة بلقائها الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن تغني أجمل أغنياتها وأن تضفي أجواء رائعة على الحفل بحضورها المميز.