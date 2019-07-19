شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يعود لعرض مسرحيته "3 أيام فى الساحل" 8 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل النجم محمد هنيدى عرض مسرحيته "3 أيام فى الساحل" يوم 8 أغسطس الشهر المقبل قبل موسم عيد الأضحى المقبل بأسبوع، حيث كان من المفترض أن يستكمل عرض المسرحية بعد عودته من السعودية يوم 15 الماضى، لكن بسبب ارتفاع درجة الحرارة الفترة تم تاجيلها ليوم 8 الشهر المقبل.

مسرحية "3 أيام فى الساحل" إخراج مجدى الهوارى وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدى بطولتها نجوم الكوميديا بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت والنجوم مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسى.

ومن ناحية أخرى يواصل هنيدى فى تحضيرات فيلمه الجديد "عقلة الإصبع"، حيث صور مخرج الفيلم إسلام خيرى عدداً من المشاهد الأولية للعمل، ودخل فى مراحل المونتاج والمكساج لها، إلا أنه أوقف كل هذه الأمور بسبب عدم تواجد بطل العمل، لأسباب سفره للسعودية.

ويجسد نجم الكوميديا شخصية "عقلة الإصبع" باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس، تحت إشراف شركات عالمية، وهو من تأليف عمر طاهر، ومن المقرر الكشف عن أبطال الفيلم خلال الأيام المقبلة، وإخراج إسلام خيرى.