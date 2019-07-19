محمد عساف يستعد لخوض تجربة التقديم التلفزيوني للمرة الأولى من خلال "إم بي سي"

يحضّر الفنان الفلسطيني محمد عساف، لخوض تجربة التقديم للمرة الأولى، من خلال برنامج يتم العمل عليه من قبل قناة MBC.

فقد أشارت مصادر صحفية إلى أن المشروع التلفزيوني المنتظر يشبه برنامج "كوك ستوديو بالعربي" الذي قُدّم سابقًا على القناة بعدة مواسم، وهو قائم على دمج أغنيات ومقطوعات موسيقية مع بعضها البعض، فيما يستقبل نجومًا من مختلف المجالات الفنية، ومن المفترض أن يتم عرضه في برمجة الخريف المقبل.

وكان من المفترض أن يخوض عساف تجربة لجان التحكيم قبل عامين، من خلال برنامج "ذا فويس" المخصص للصغار، بطلب من رئيس مجلس إدارة MBC وليد آل إبراهيم، لكن الأمر تعثّر آنذاك.

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وليس غريبًا أن يخوض "محبوب العرب" تجربة التقديم التلفزيوني، فقد كشف سابقًا أنه تمنى العمل بالصحافة، وهو بالأصل خريج كلية الإعلام، وصرح كذلك من قبل أنه إن لم يكن قد نجح فنيًا فقد يلجأ لهذا الخيار، كما أنه من المعروف أن محمد عساف حافظ على حضوره بعد حصوله على لقب "محبوب العرب" عام 2013، لكن لم يكن موفقًا بأغنياته الخاصة التي أطلقها، إذ إنها لم تحقق النجاح المتوقع، إلا أن شهرته ساعدته بعدة مناح، فهو يتحضر حاليًا للمشاركة في "مهرجانات بعلبك الدولية" يوم السّبت المقبل 20 تموز، ليقدم باقة من أغنيات المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، بحفل تكريمي للعندليب الأسمر.

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