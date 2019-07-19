النجم السّوري أيمن زيدان يقرر الابتعاد عن المسلسلات ويتجه نحو المشاريع الفنية

اتخذ النجم السّوري أيمن زيدان مؤخرًا قراره بالابتعاد عن المسلسلات، واتجه صوب مشاريع فنية تقلّل من حسرته تجاه واقع الدراما السّورية التي يعدّ أحد صنّاع مجدها، حيث أنه لن يظهر إلا إذا وجد في المسلسل المقدم له مقومات تخوّله إظهار براعته، وإمكانياته كممثل وتضيف إلى رصيده الفني الحافل بأدوار البطولة المتباينة والنجاحات الكبيرة.

وعن سبب غيابه، صرح أيمن زيدان في مقابلة صحفية: "أنا غائب عن التلفزيون بقراري ولست مغيّبًا، ولا يمكن أن نحول الدراما التلفزيونية إلى مرجعية حضور، ولا يعجبني مفهوم أن تكتسب قيمتك وحضورك فقط من خلال عملك بالتلفزيون".

وأضاف أيمن زيدان: "محزن أن حضور الفنان مرتبط بالدراما التلفزيونية"، وتابع: "خلال سنوات الغياب الخمس مثلت بطولة ثلاثة أفلام سينمائية روائية"الأب" و"درب السما"، و"مسافرو الحرب"، وأخرجت فيلمًا روائيًا طويلاً بعنوان "أمينة" ونلت عدة جوائز، وكتبت مجموعتين قصصيتين هما "أوجاع" و"تفاصيل"، وأخرجت للمسرح أربع مسرحيات "دائرة الطباشير، اختطاف، فابريكا، 3 حكايا".

اقرا ايضاً:

أبطال فيلم "مسافرو الحرب" يصلون إلى محطتهم الأخيرة

Advertisements

وعن عمله في المسرح وانشغاله مؤخرًا بعرض "3 حكايا"، قال أيمن زيدان: "المسرح بالنسبة لي ليس للتنظير أو للمثاقفة، وأنا أعمل في المسرح كمحاولة للاحتيال على إحباطي الداخلي"، كاشفًا عن أنه "محبط"، وصرح: "لا أرى أن غدًا أجمل من اليوم، ولم أرَ اليوم أجمل من الأمس.. ولست من أنصار أوهام الأمل".

يشار إلى أن العمل المسرحي مردوده المادي قليل جدًا، ولكن يصرّ النجم السّوري على العمل في هذا المجال، ليعلق: "مازلنا نعمل وندرك التحديات، وأعمل بالمسرح بشغف الهواية وهو خارج المعادلة الاقتصادية، ولا أفكر بالعائد المادي".

قد يهمك ايضاً:

أيمن زيدان يشارك في "مسافرو الحروب" ويرصد تحرير حلب

أيمن زيدان يرد على توزيع ورقة رسمية تنعيه