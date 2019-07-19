أحلام تُحاول إدخال ابنها فاهد إلى معترك الساحة الفنية بمساعدة الملحن ناصر الصالح

نشرت المطربة الإماراتية أحلام عبر حسابها الرسمي في سناب شات مقاطع مصورة، يظهر فيها الملحن السعودي ناصر الصالح وهو يقوم بتدريب ابنها فاهد العزف على آلة العود لإحدى أغاني الصالح القديمة، حيث شجّعت أحلام ابنها فاهد بحضور زوجها مبارك الهاجري، في مُحاولةٍ منها لإدخال ابنها فاهد إلى معترك الساحة الفنية، حيث أبدى نجاحًا ملحوظًا منذ بداية الجلسة الفنية، والمعلوم أن ناصر الصالح قد اتفق مع أحلام على تدريب ابنها بمقابل مادي اتفقا عليه، بحسب ما أفادت به مصادر مقربة.

والواضح في الآونه الأخيرة هو ظهور عدد من الفنانين برفقة أبنائهم، ومحاولتهم إدخالهم الساحة الفنية خوفًا من اختفائهم وسط أي ظرف، كالفنان عبدالمجيد عبدالله (ابنه محمد)، محمد عبده (ابنه عبدالرحمن)، أحمد الهرمي (ابنه محمد)، نوال الكويتية (ابنتها حنين)، أحلام (ابنها فاهد)، وغيرهم من الفنانين الذين يسعون إلى توريث فنهم لأبنائهم وأقاربهم.

انفصال أحلام عن زوجها.. ما حقيقة الخبر



وتصدّر اليوم هاشتاغ انفصال الفنانة الإماراتية أحلام عن زوجها مبارك الهاجري قائمة الأكثر تداولًا في تويتر، حيث تفاعل رواد تويتر مع الهاشتاغ ما بين الرافضِ لمثلِ هذا النوع من الهاشتاغات، والمُتعاطف مع الفنانة أحلام، وحتى اللحظة لم تخرج أحلام بأي تصريح بخصوص هذا الموضوع، فلم تؤكد أو تنفي الشائعة المتداولة، بل التزمت الصمت تمامًا.

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ويُشار إلى أنَّ أحلام تزوجت من رجل بطل الرالي القطري، مبارك الهاجري، في عام 2003 ولها منه 3 أبناء وهم فاهد وفاطمة ولولوة، وتنشر الفنانةُ الإماراتية باستمرار صورًا وفيدوهات تجمعها بزوجها تظهر فيها وهي تتغزل به باستمرار، وتكشف عن علاقتهما ومقدار حبهما الكبير لبعضهما البعض.

والجدير بالذكر أنَّ أحلام نشرت مؤخرًا صورًا جديدةً لها، ظهرت فيها بإطلالة مُختلفة وقد فقدت الكثير من وزنها بوقتٍ قصير؛ وهو الأمرُ الذي دفع البعض للتشكيك بصحة الصور مؤكدين أنها خضعت للتعديل عبر برنامج الفوتشوب، فيما أكد آخرون أنّها أجرت عملياتِ تجميل، لتنشر أحلام فيديو تؤكد من خلاله صحة الصور وخسارتها للوزن.

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