شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تحيى حفلاً غنائيًا فى لبنان 3 أغسطس المقبل.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة اللبنانية يارا، لإحياء حفل غنائى يوم السبت الموافق 3 أغسطس المقبل ضمن فعاليات مهرجان "ضهور الشوير" بلبنان، ومن المقرر أن تقدم من خلاله عددًا من أغانى ألبومها الجديد، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيها القديمة.

وكانت يارا قد طرحت نوفمبر الماضى أغنيتها الجديدة "مليت"، وحققت نجاحًا كبيرًا، وتعاونت فيها مع عبد الحفيظ دوزى والدى جى يوسف، وهى من كلمات عبد القادر دوزى ومحمود برهيل، وألحان دى جى يوسف حوالى ومحمود نوبال وأمين دوكالي، والكليب من إخراج جيل الغبرى.

يذكر أن يارا أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا، يوم 8 يونيو الجارى بمشاركة الفنان حاتم العراقى، بأحد الفنادق فى لبنان.