شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نادر أبو الليف يحيى سهرة صيفية بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب نادر أبو الليف لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف، اليوم الجمعة، فى الساحل الشمالى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل أغانى من ألبومه الجديد التى يتم طرحها فى الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى يشارك أبو الليف فى مسرحية "كينج كونج" من إنتاج فرقة تحت 18، بقيادة الفنان وليد طه، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده.

يذكر أن آخر أعمال أبو الليف أغنية جديدة بعنوان "أهلاً بيك"، احتفالاً ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى مصر، وهى من كلمات السيد على، وألحان وتوزيع رامى المصرى.