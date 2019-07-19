ياسمين غيث تكشف حلم ابنها الذي تتحقق في مباراة تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة الشابة ياسمين غيث، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لابنها الصغير مع لاعب منتخب تونس.

وكتبت ياسمين: "ابني كان عنده حلم، هو إنه يمسك إيد صلاح وهو نازل الملعب وينزل أرض ملعب حقيقي، جاله فرصة يحقق حلمه، بس للأسف خرجنا من البطولة، عيط وزعل قوي و قال لي أنا عملت فيديو يا ماما وتعبت وعملت مجهود علشان عايز أنزل ماسك إيد صلاح"، قلت له صح عندك حق حبيبي، بس جزء من حلمك برده كان إنك تنزل أرض الملعب وتمسك إيد لاعيبة كبار، وده بيتحقق أهو".

وأضافت: "الحمد لله إن على الأقل نص حلمك بيتحقق وأكيد إن شاء الله المرة الجاية يكون صلاح، وفعلاً وافق واتبسط وكانت من أحلى التجارب اللي مر بيها، علموا ولادكم إن تحقيق جزء من أحلامهم، بيحطهم على طريق تحقيق أحلامهم كلها، ابني مالك، يحفظك مالك الملك يا رب".

وكانت الفنانة ياسمين غيث نشرت فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو، تطلب من الجمهور مساعدة طفلها مالك للنزول إلى أرض الملعب ممسكا بيد صلاح في مباراة للمنتخب المصري، لكن خرج المنتخب المصري من دور الستة عشر أمام جنوب أفريقيا، لكن مالك ابن الفنانة ياسمين غيث، ظهر في مباراة للمنتخب التونسي.