طرح الإعلان الرسمي للفيلم المنتظر "Cats"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الموسيقي Cats، الإعلان الرسمي له عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب، ومن المقرر عرضه في دور العرض السينمائية ديسمبر المقبل.

ويشارك نخبة كبيرة من نجوم الموسيقى والغناء إلى جانب عدد من نجوم هوليوود بفريق عمل الفيلم المنتظر، وكان آخرهم النجم العالمي إدريس ألبا والذي سيجسد الشخصية الشريرة بالأحداث، إلى جانب النجمة العالمية تايلور سويفت، جيمس كوردن، ايان ماكلين، وستجسد جودي دينش شخصية تدعي "Feline Old Deuteronomy".

وتدور أحداث الفيلم المنتظر حول عدد من القطط والتي يطلق عليهم اسم "Jellicles" والذين يقررون كل عام ذهاب أحدًا منهم إلى منطقة تدعى "Heaviside Layer" والعودة مرة أخرى بحياة جديدة.