بالأسود.. منة فضالي في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة منه فضالي، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" مجموعة من الصور الجديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت منة فضالي في الصور على حمام السباحة؛ أثناء إجازتها الصيفية. يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "أفراح إبليس 2" 2017 كما شاركت أيضا في الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" ومسلسل "قيد عائلي".

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