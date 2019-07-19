رسالة أكرم حسني للمطرب عماد كمال في حفل ساقية الصاوي

حرص الفنان أكرم حسني والذي كان مقررا أن يحضر الحفل الذي أقامه المطرب عماد كمال مساء أمس الخميس بساقية الصاوي ، لكن ظروف خارجة عن إرادته منعته من الحضور،

لكن هذا لم يمنعه من الإتصال هاتفيا بعماد على المسرح وتقديم الاعتذار للجمهور، ووجه كلمته للجمهور قائلا: عماد أفضل مطرب شفته هو يستحقكم وانتوا تستحقوه.

كما حرص على حضور الحفل عدد من أصدقاء عماد كمال من الوسط الفني، من بينهم الفنانة الشابة منة جلال وتقى علي التي قدمت معه دويتو خلال الحفل، كما حضر الشاعر أحمد حسن راؤول والموزع أحمد وحيد كينج.