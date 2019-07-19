بالصور .. عماد كمال يشعل حفل ساقية الصاوي بـ "ميدلي التسعينات"

احيى المطرب عماد كمال حفل كامل العدد بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك، حرص من خلاله على تقديم العديد من الأعمال والأغنيات التي اشتهر بها الفترة الماضية، والتي حثت

الجمهور على معه بشكل كبير ، و تفاعل الجمهور أيضا مع " ميدلي التسعينات " الذي قدمه لنجوم هذه الفتره بصوته.

كما حرص على حضور الحفل عدد من أصدقاء عماد كمال من الوسط الفني، من بينهم الفنانة الشابة منة جلال وتقى علي التي قدمت معه دويتو خلال الحفل، كما حضر الشاعر أحمد حسن راؤول والموزع أحمد وحيد كينج.

Advertisements