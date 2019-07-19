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حسام حسنى وحمدى باتشان يجتمعان فى حفل غنائى بالساحل الشمالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب حسام حسنى  للمشاركة فى إحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف 2019، بمشاركة المطرب حمدى باتشان، اليوم الجمعة في الساحل الشمالى وتحديداً بمنطقة سيدى عبد الرحمن.

من ناحية أخرى يتعاون بالتوزيع مع المطرب مصطفي قمر ومحمد محيى في ألبوماتهم الجديد والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، ليعود مرة أخرى إلى توزيع الأغانى مرة أخرى.

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ويذكر أن حسام حسنى يعد من أشهر مطربى التسعينات وقدم العديد من الأغانى الشهيرة مثل "كل البنات بتحبك"، و"لولاش"، و"اشتري"، و"انتي فين دلوقت"، و"الدنيا حر"، و"أمونة"، و"انا بحبك"، وغيرها من الأغنيات.

 

 

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