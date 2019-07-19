شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عرض فيلم THE KING'S MAN بدور السينما العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق الأكشن والمغامرة عرض فيلم "THE KING'S MAN" بدور السينما، فقد أعلن القائمون على العمل أنه سيعرض فى فرنسا 12 فبراير 2020، بينما يتم عرضه فى البرازيل وألمانيا وإيطاليا والبرتغال فى 13 فبراير 2020، ويعرض الفيلم فى الولايات المتحدة الأمريكية وبلغاريا وأيسلندا والسويد فى 14 فبراير 2020.

تدور أحداث "THE KING'S MAN" فى الوقت الذى تتجمع فيه مجموعة من أسوأ والعقول الإجرامية للتخطيط لحرب للقضاء على الملايين، يجب على رجل واحد التنافس مع الزمن للتصدى لهم.

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الفيلم من إخراج ماثيو فون وشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، من أبرزهم جيما ارترتون وماثيو جود وتوم هولاندر ورالف فاينس وغيرهم.