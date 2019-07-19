شكرا لقرائتكم خبر عن آفريل لافين تغنى بين المقابر فى I Fell In Love With The Devil والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلقت النجمة العالمية آفريل لافين كليب جديد حمل اسم "I Fell In Love With The Devil" وذلك على قناتها الخاصة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، والكليب هو من اخراج المخرج البريطاني إليوت ليستير. وقد حمل العمل طابع ديني واضح، حيث ظهرت آفريل لافين البالغة من العمر ( 34 عام ) في الكليب وهي تغني و تعزف علي البيانو المزين بالصليب، و ذلك بين المقابر، كما ظهرت آفريل وهي تحتضن "الصليب" بعدد من المشاهد . Advertisements

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