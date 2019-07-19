رنا سماحة عن صورتها مع أصالة ومحمد رفاعي: "يا بختي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة رنا سماحة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعها بالفنانة أصالة والفنان والملحن محمد رفاعي.

وكتبت رنا سماحة في تعليقها على الصورة: "صولة القمر صاحبة الحنجرة الذهبية والقلب الطيب، والفنان الشاعر والملحن الجدع قوي محمد رفاعي، يا بختي".

وتواجدت المطربة رنا سماحة مع الشاعر والملحن محمد رفاعي في إسطنبول أمس، لتسجيل أغنية "أميرة الحب" وهي من توزيع صوات ايدوجان وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

وتراهن رنا سماحة على الأغنية خلال الفترة المقبلة أن تقدمها بشكل مختلف، خاصة أنها تتعاون لأول مرة مع شاعر وملحن بشعبية محمد رفاعي، حقق نجاح كبير مع عدد من مطربين مصر والوطن العربي.