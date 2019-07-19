فيفي عبده بإطلالة جريئة بالمايوه!

كتب امير فتحي في الجمعة 19 يوليو 2019 03:50 صباحاً - تحرص الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده على مشاركة متابعيها بصور وفيديوهات بشكل دائم من عطلتها التي تقضيها باحد المدن الساحلية في مصر. وفي جديدها، نشرت فيفي عبده صورة جانبية لها ظهرت فيها مرتدية المايوه وهي تجلس على حافة احد المسابح وتنظر بعيدا.. وعلقت فيفي عبده على الصورة قائلة: “صباح الفل والورد والياسمين والساحل الشمالي بحبك اوي”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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