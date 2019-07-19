شكرا لقرائتكم خبر عن المغربى عصام كمال يغنى بمهرجان عيد البحر فى "آسفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان المغربى عصام كمال للمشاركة فى فعاليات النسخة الثانية من مهرجان عيد البحر فى مدينة آسفى، عبر حفل جماهيرى ساهر فى تمام التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل.

ويعرف عصام كمال كونه من أبرز الوجوه الصاعدة فى مجال الموسيقى المغربية المعاصرة، وهو مغنى وملحن وموزع موسيقى، وضع بصمته فى عدة تجارب غنائية ناجحة، منها تأسيس فرقة مازاغان المغربية، وعمله مع النجم الجزائري الشاب خالد والموسيقى العالمى ريدوان.

Advertisements

ويعد مهرجان البحر أو "عيد البحر" الفعالية الفنية والثقافية الأولى من نوعها والأكبر فى المدينة المغربية الشهيرة بمكانتها فى عالم الصيد البحرى وتجارة السردين، يعود هذا العام فى موسم الصيف بموسمه الثانى، ويهدف بالأساس للتعريف بالتراث البحرى للمنطقة وتشجيع الجانب السياحى والجغرافى لها، ويضم فى جعبته فعاليات موسيقية متنوعة المذاقات على هامش معارض وندوات خاصة بموروث المنطقة الثقافى وكل ما يتعلق بالأنشطة البحرية، كما يستضيف المهرجان ميناء "بولون سور مير" الفرنسى ليكون ضيف شرف هذه الدورة، بحضور وفد رفيع المستوى يرأسه عمدة المدينة، والتى تعد الميناء الأول فى قطاع الصيد البحرى فى فرنسا.