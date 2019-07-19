رانيا يوسف مع ابنتيها في احد ظهور لها

كتب امير فتحي في الجمعة 19 يوليو 2019 02:48 صباحاً - تشارك الفنانة المصرية رانيا يوسف متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور من العطلة التي تقضيها مع ابنتيها. وفي احدث صورها، نشرت رانيا يوسف عبر حسابها على انستغرام، صورتين جديدتين، ظهرت فيها وسط ابنتيها ياسمين ونانسي. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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