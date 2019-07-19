استقالة نائب من حزب الله: “الاولوية عندي ان اكون ابا على ان اكون نائبا”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 19 يوليو 2019 02:48 صباحاً - تقدم نواف الموسوي، النائب بمجلس النواب اللبناني بطلب استقالته من مجلس النواب وذلك على خلفية قضية ابنته مع طليقها والتي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن اسباب الاستقالة قال الموسوي: “الاولوية عندي أن أكون أباً على ان اكون نائباً. هكذا استطيع أن أحمي بناتي من دون أن تكون هناك تبعات سلبية على حزب الله”. وأضاف: “حاول الكثيرون استغلال قضية ابنتي سياسياً ضد الحزب، ولكنني من موقعي لا أقبل المساس به”.

ولاحقاً ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنّ “حزب الله تبلّغ رسميّاً استقالة الموسوي.