كتب امير فتحي في الجمعة 19 يوليو 2019 02:48 صباحاً - تقدم نواف الموسوي، النائب بمجلس النواب اللبناني بطلب استقالته من مجلس النواب وذلك على خلفية قضية ابنته مع طليقها والتي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي.
وعن اسباب الاستقالة قال الموسوي: “الاولوية عندي أن أكون أباً على ان اكون نائباً. هكذا استطيع أن أحمي بناتي من دون أن تكون هناك تبعات سلبية على حزب الله”. وأضاف: “حاول الكثيرون استغلال قضية ابنتي سياسياً ضد الحزب، ولكنني من موقعي لا أقبل المساس به”.
ولاحقاً ذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنّ “حزب الله تبلّغ رسميّاً استقالة الموسوي.
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة نائب من حزب الله: “الاولوية عندي ان اكون ابا على ان اكون نائبا”!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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