شريف عامر يحتفل بتخرج ابنه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الإعلامي المصري شريف عامر بتخرج نجله، وشارك جمهوره بصورة من حفل التخرج.

شريف ظهر في الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، وهو يقف إلى جوار ابنه، الذي بدا شديد الشبه به، كما أنه يرتدي نظارة طبية مثله.

الإعلامي المصري عبر عن شعره في هذه اللحظة، بقوله: “وهذا فاصل ما بين مراحل في حياة الكائن الأب”، وقد تلقى الكثير من تعليقات التهنئة من جمهوره.

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يذكر أن الإعلامي المصري شريف عامر قد أعلن مسبقا أنه تزوج في سن صغير جدا، حيث كان يبلغ من العمر وقتها 25 عاما.

وكان الإعلامي شريف عامر قد استعاد مؤخرا ذكريات طفولته بصورة نادرة جمعته بوالده، حيث ظهر في الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، وهو مستلقي على شاطئ البحر بجوار والده.

شريف أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “شاطئ مطروح، قبل أن يكون الساحل. صورة أبيض وأسود لكن ذكرياتها ملونة وحية”.

وشريف عامر مذيع مصري، ومقدم البرنامج الحواري اليومي في قناة إم بي سي مصر، والذي يحمل اسم “يحدث في مصر”.