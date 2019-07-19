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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الإعلامية الإذاعية مي إبراهيم، مقدمة البرامج بإذاعة “إنرجي” بزفافها يوم الأربعاء 17 يوليو، بشكل مفاجئ.
الإعلامية الإذاعية شاركت جمهورها بمجموعة صور من حفل زفافها، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تألقت فيها بفستان زفاف أنيق، وتخلت عن حجابها، واستبدلته بطرحة زفاف طويلة على رأسها كشفت جزء كبيرا من شعرها، وعلقت على الصور بقولها: “لقد جعلني أؤمن بالأفلام الهندي”.
ونشر المصور حسام عاطف فاروق الشهير بـ”أنتيكا”، صورة من غرفة العروس بالفندق، ظهر فيها مع جالسا على السرير بجوار مي إبراهيم وزوجها، وعلق عليها بقوله: “قاعدين بنختار الصور ادخلو اتفرجوا علي الصور”.
وقد أثارت هذه الصورة الجدل بين المتابعين ، والذين تسائلوا عن كيفية وجوده مع العروسين في هذا الوقت، ليؤكد أن الصورة التقطت في وقت الاستراحة، حيث قال: “يا رفقا أهدوا الصورة من البريك بتاع الفرح”.
وكانت الإعلامية المصرية مي إبراهيم قد فسخت خطوبتها من عريسها منذ عدة أشهر، لتفاجئ جمهورها بعودتها له بعد محاولات كثيرة منه للعودة لها، والتي كشفت عن شدة حبه لها، وعلق على صور زفافهما قائلا: “رجعت لمطرحها”.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلامية مي إبراهيم تحتفل بزفافها وتتخلى عن الحجاب.. وصورة في غرفة نومها تثير الجدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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