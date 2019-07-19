رغم اعتذاره.. ريهام سعيد تواصل الهجوم على محمود العسيلي وتتعرض للانتقاد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على الرغم من اعتذاره، واصلت الإعلامية ريهام سعيد الهجوم على الفنان محمود العسيلي بعد رفضه التصوير مع معجب بشكل غير لائق.

ريهام قارنت تصرف العسيلي بتصرف سابق للنجمة العالمية أديل، والتي قبلت يد معجبة محجبة، وعلقت قائلة: “كنت دايما لما بشوفك بننتقدك عشان غرورك الغير مبرر بس دلوقتي كرهتك الا كسر الخواطر. النجوميه اخلاق”.

الإعلامية نشرت صورة اخرى للفنان تامر حسني وهو جالسا على المسرح للتصوير مع معجبيه، وقالت: “يا محمود اتعلم من الاساتذه. ابو الرجوله ز الذوق والأخلاق و الطيبه . تامر حسني الاستاذ”.

ريهام تعرضت للانتقاد من بعض متابعيها، خاصة بعد اعتذار العسيلي، حيث قالت إحدى المتابعات: “هو إنتي خلاص فوقتي من تعبك ورجعتي بقى تتكلمي على خلق الله، ما تخليكي في حالك ‏يا ريهام وارحمي نفسك”.

Advertisements

الإعلامية ردت على كلامها بقولها: “على فكرة حتى لو بموت هاخد حق الناس، عشان الراجل ده اتهزء قدام حفلة بحالها ‏لازم حقه يرجع له.. وبعدين ما ترحميني أنا من رزالتك وقلة أدبك و ما تعمليش فولو ليا”.‏

وكان محمود العسيلي قد أثار غضب جمهوره بشدة بعد تداول مقطع فيديو من إحدى حفلاته، ظهر فيه وهو يرفض التصوير مع معجب بطريقة غير لائقة.

فعندما طلب أحد المعجبين من العسيلي التصوير معه، رد عليه الفنان بقوله: “هو حضرتك معاك واسطة ولا حاجة؟ جامد جدا مثلا؟.. ولا أنت بتحبني وكل الناس دي بتكرهني، لو اتصورت معاك مش المفروض إني أتصور مع الناس دي كلها”.

واعتذر العسيلي عما بدر منه، قائلا: ““أي فنان عارف إنه من غير جمهوره ولا حاجة وصفر عالشمال، وإن من تواضع لله رفعه.. بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر وبعترف إني كنت غير موفق تماماً في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة. أنا اسف مرة تانية”

وأضاف: “النقطة التانية إني حاولت أقول للشخص اللي بكلمه إن ماينفعش عشان الناس دي كلها لازم تتصور ٣ مرات برا المايك، ولكن هو كان لحوح جدا وكان مصمم وكان صوته عالي جدا وبيزعق وأنا مش عارف اغني، فللأسف قلتله كدة بحسن نية وللأسف كل الكلام دة مش باين في الفيديو. اعتذار”.