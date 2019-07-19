إيمان العاصي وابنتها بنفس الملابس في جلسة تصوير طريفة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية إيمان العاصي لجلسة تصوير جديدة مع ابنتها الوحيدة مع المصور خالد فضة.

إيمان شاركت جمهورها في صور من جلسة التصوير عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت مع ابنتها بنفس الملابس في لقطات طريفة عكست قوة علاقتهما.

الصور حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور إيمان العاصي، وأمطرها الفانز بعدد كبير من التعليقات.

إيمان العاصي تزوجت مرة واحدة عام 2010 من رجل العمال نبيل زانوسي، وأنجبت منه ابنتها ريتاج، ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك إثر خلافات بينهما وصلت للمحاكم.

Advertisements

الفنانة الشابة اعتزلت التمثيل وارتدت الحجاب بعد ذلك، ولكنها تخلت عن الحجاب وعادت للتمثيل مرة أخرى.

إيمان شاركت في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «لمس أكتاف»، مع الفنان ياسر جلال، وفتحي عبدالوهاب، والمسلسل من إنتاج تامر مرسي، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي، وحقق العمل نجاحا كبيرا.

يذكر أن الفنانة إيمان العاصي شاركت في موسم الأعمال الدرامية رمضان الماضي ببطولة مسلسل “أبو عمر المصري” بالاشتراك مع الفنان أحمد عز ومن إخراج أحمد خالد موسى.