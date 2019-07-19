- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شارك الموزع الموسيقي المصري حسن الشافعي جمهوره في صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».
حسن نشر صورة رومانسية له مع زوجته اللبنانية زينة بطوط، وكتب معلقا: «مع حبيبتي»، وعكست الصورة انسجام الزوجين معا، وتلقى الفنان سيل من التعليقات على الصورة.
تعليقات الجمهور تنوعت بين امنيات بالسعادة الزوجية ولكن طابع الحسد غلب وخاصة على الفتيات اللاتي حسدن زينة على زوجها الوسيم.
حسن الشافعي من مواليد عام 1982، متزوج من اللبنانية زينة بطوط وكان ذلك في عام 2011، وأثناء تصويره برنامج «أراب أيدول»، والذي حقق من خلاله جماهيرية واسعة.
الموزع الشهير رزق مؤخرا بابنته الثانية عليا، بعد أن رزق عام 2015 بابنته الأولى نادين، ويحرص الفنان على عدم نشر صور بناته على مواقع التواصل.
وكان آخر أعمال الموزع الموسيقي حسن الشافعي هو أغنية «قلبي يحدثني»، التي غناها مع نجم فرقة «وسط البلد»، الفنان هاني عادل، وهي تعد من أهم قصائد الأدب الصوفي التي كتبها الشاعر الصوفي الكبير «بن الفارض».
كانت هذه تفاصيل خبر حسن الشافعي يحصد التعليقات بصورة رومانسية مع زوجته.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.