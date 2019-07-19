دنيا بطمة في حمام السباحة مع ابنتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها بمقطع فيديو ظهرت فيه داخل حمام السباحة مع ابنتها “غزل” من زوجها المنتج البحريني محمد الترك

الفنانة المغربية ظهرت في مقطع الفيديو، الذي نشرته على حسابها الخاص على “سناب شات”، وهي تسبح مع ابنتها، ويبدو أنها تحاول تعليم ابنتها “السباحة”.

دنيا أرفقت مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: “يما أنا السباحة الماهرة زوزووات ما شاء الله”، وقد حاز المقطع على إعجاب جمهورها بشدة.

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وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة قد التقت مؤخرا بابنة زوجها الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك بعد قطيعة طويلة بينهما.

فقد ظهرت صورة لدنيا وحلا سويا، داخل إحدى المحلات التجارية، وقد كشفت الصورة عن وقوع الصلح بينهما بعدما كانتا قد تبادلتا التصريحات المسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

كما التقت حلا الترك وشقيقاها “محمد وعبدالله” مؤخرا بوالدهم المنتج البحريني محمد الترك بعد قطيعة طويلة أيضا، ونشر الترك صورة جمعته بأولاده الثلاثة من زوجته السابقة السيدة منى السابر بحضور ابنته “غزل” من زوجته الحالية الفنانة المغربية دنيا بطمة.