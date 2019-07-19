طلة جريئة لريم البارودي تتسبب في الهجوم عليها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

مازالت الفنانة المصرية ريم البارودي تتواجد في الغردقة من أجل قضاء أجازتها الصيفية وأيضا عرض مسرحية «جوازة مرتاحة».

ريم شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور جديدة لها، ظهرت فيها وهي تستعرض إكسسوارات جديدة لها، حيث ارتدت سلسلة تحمل كلمة «يارب».

الفنانة ارتدت أيضا قلب لونه أسود، واختارت لها بلوزة عارية الكتفين بشكل ملفت، مما تسبب في الهجوم عليها، وخاصة أنها تحمل كلمة «يارب».

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ريم علقت على الصور التي نشرتها، وكتبت: « هل هناك أجمل من كلمة “يا رب” كلما تنظر إلى مرآتك تراها وكلما نظر إليك أحد يرددها؟ فتمنحك طاقة إيجابية لك ولكل من هم حولك».

الفنانة المصرية تعرض يومين في الأسبوع بالغردقة مسرحية «جوازة ميري»، مع الفنان احمد صفوت، وذلك بعد اعتذار الفنانة منة فضالي عن العمل.

ريم قالت إن عودتها للمسرح شكلت تحدي كبير بالنسبة لها، وخاصة أنها لم تقدم مسرح منذ سنوات طويلة، وقالت إنها تشعر بخوف شديد قبل مواجهة الجمهور.