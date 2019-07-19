نشوى مصطفى تكشف: غنيت في حفل زفاف ابني بسبب الفلوس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية نشوى مصطفى السبب الحقيقي الذي دفعها للغناء في حفل زفاف ابنها عبدالرحمن.

الفنانة المصرية لم تخجل في الكشف عن أنها اضطرت للغناء في حفل زفاف ابنها بسبب عدم امتلاكها أموال لإحضار مطربين لإحياء الحفل.

نشوى قالت: “عملتها علشان الفلوس كانت خلصت وكان ابني نفسه يجيب مطرب يحيي الفرح، فقولتله أنت خلصت كل الفلوس فكفاية دي جي، فقالي اعزمي حد من أصحابك المطربين، قتله أنا كل أصحابي ممثلين، والمطربين زمايلي وأنا مجاملتهمش في حاجة فاتكسفت أطلب منهم كده”.

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وأضافت: “فعزمت مصطفى قمر وقولت يمكن يغني غنوة كده، لكن مكنتش متأكدة أنه هيجي، لكن جه وغنى لابني ساعتين كاملين دون أي مقابل، ده رزق عبدالرحمن وبشكر مصطفى قمر جدا لأنه إنسان ذوق وراقي جدا”.

وتابعت: “مكنتش متأكدة أن مصطفى قمر هيجي فشوفت فيديو على يوتيوب لشابين اسمهم أحمد ومحمد البسة كانوا عاملين فيديو في فرح أختهم فتواصلت معاهم وقولتلهم أعمل أغنية لابني ازاي وساعدوني فعلا بدون أي مقابل”.

وكانت نشوى مصطفى قد قدمت أغنية خاصة لنجلها بمناسبة حفل زفافه، وجهت فيها العديد من النصائح لزوجته منة، حول أكثر الأشياء التي يحبها نجلها، كما حذرتها من إغضابه وإلا ستصدى لها بدور الحماة.