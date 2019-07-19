منة فضالي تستعرض أنوثتها بصور جريئة تشعل «أنستجرام».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تقضي الفنانة المصرية منة فضالي أجازتها الصيفية على أحد الشواطئ، وتشارك جمهورها من وقت لآخر في صورها.

منة نشر صور حديثة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، ظهرت فيها بلوك ملفت وجذاب، حيث ظهرت على الشاطئ وهي ترتدي مايو يكشف عن ظهرها تماما.

ملابس الفنانة كشفت أيضا عن تاتو على ظهرها، ووضعت ماكياج مميز، ونظارة، وعكست الصور أنوثة طاغية.

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جمهور الفنانة الشابة أمطرها بعدد كبير من التعليقات، وتغزل في جمالها، كما انتقد البعض الآخر طلتها الجريئة.

ويتواجد عدد كبير من الفنانين على مختلف الشواطئ من أجل قضاء أجازة سواء خارج مصر أو داخلها، ومنهم نيللي كريم، نسرين أمين، ريم البارودي، ومنة جلال، ونجلاء بدر.

منة تغيبت عن السباق الرمضاني لهذا العام، بينما كان آخر اعمالها الدرامية مسلسل «قيد عائلي»، مع عدد من النجوم ومنهم عزت العلايلي، صلاح عبدالله، ميرفت أمين، بوسي، ريم البارودي، ومحمد محمود عبدالعزيز، ويتم التحضير للجزء الثاني حاليا.

الفنانة المصرية اعتذرت أيضا عن المشاركة في مسرحية «جوازة مرتاحة»، وتم استبدالها بالفنانة ريم البارودي.