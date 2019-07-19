أوزجان دينيز يداً بيد مع طليقته بعد انفصالهما رسمياً.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

مفارقة كبيرة رصدتها عدسات الباباراتزي للنجم التركي أوزجان دينيز في أحدث ظهور له زوجته السابقة شايدة أتاكان، بعد طلاقهما بفترة قصيرة.

أوزجان ظهر مع طليقته يداً بيد في وضع رومانسي بأحد شوارع مدينة بودروم السياحية، وهو الوضع الذي سجلته كاميرات المصورين، وانتشرت صورة الثنائي كالنار في الهشيم بين فانز النجم التركي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عما إذا عادت المياة لمجاريها بين الزوجين بعد اشتعال طاقة الحب بينهما مرة أخرى.

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طلاق أوزجان وشايدة تم بشكل رسمي خلال الشهر الماضي في المحكمة، بعد أن توصل الثنائي لاتفاقية طلاق، حيث ترك الفنان التركي لأم ابنه الوحيد «كوزاي» منزله الذي يقع في منطقة زكريا كوي، بالإضافة لنفقة شهرية تصل إلى 10 آلاف ليرة تركية، و2500 ليرة تركية لابنه، في الوقت الذي اتفق فيه الثنائي على أن تبقى حضانة «كوزاي» مشتركة بينهما، إلا أنه لم يترك المنزل، وظل يعيش مع طليقته وابنه حتى بعد انفصالهما.

يُذكر أن أوزجان احتفل بعقد قرانه على شايدة أتاكان التي تصغره بحوالي 20 عاماً، في مارس 2018، وذلك في حفل عائلي ضم أسرة العروسين بإسطنبول، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول أبريل 2018.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «عروس إسطنبول» آخر عمل درامي عُرض لأوزجان دينيز، وقد شارك في بطولته أمام النجمة التركية أسلي انفر.