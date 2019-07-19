غادة عبدالرازق تحتفل بعيد ميلادها في جزر المالديف.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق بعيد ميلادها خلال تواجدها في جزر المالديف لقضاء أجازتها الصيفية هناك.

الفنانة المصرية احتفلت بعيد ميلادها مع عدد من اصدقائها، والذين احضروا لها قالب كيك صغير ووضعوا به شمعة، وقاموا بالغنا لها اغاني عيد الميلاد، وسط سعادتها الشديدة.

وكانت غادة عبدالرازق قد شاركت جمهورها من قبل بمجموعة صور لها خلال استجمامها في جزر المالديف، واستمتاعها بالمناظر الطبيعية الخلابة.

كما نشرت الفنانة المصرية صورة لها هناك برفقة حفيدتيها “جويرية وخديجة”، ابنتا ابنتها الوحيدة “روتانا”، وقد حازت الصور على إعجاب جمهورها، وتمنوا لها أجازة صيفية سعيدة.

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والفنانة المصرية غادة عبدالرازق من مواليد يوم 6 يوليو عام 1965، اي أنها تبلغ من العمر حاليا 54 عاما.

وكانت غادة عبدالرازق قد نافست في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «حدوتة مرة»، والعمل حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وأثنى النقاد والجمهور على أداء غادة، وقالت الفنانة إنه كان لديها طاقة شر كبيرة وخرجتها من خلال دور «مرة».

المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب غادة، مجدي كامل، محمد شاهين، أحمد صفوت، عايدة رياض، ولاء الشريف، وفاء صادق، سلمى أبو ضيف، مايان السيد، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وهو من إخراج ياسمين أحمد.

العمل يحكي عن طفولة قاسية لفتاة مع والدتها التي عملت كفتاة ليل، وتتعرض للتنمر من قبل المحيطين بها.