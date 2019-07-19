رشوان توفيق يتلقى عزاء زوجته وسط حضور فني كبير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

توافد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع علي مسجد الحامدية الشاذلية لتقديم واجب العزاء في وفاة زوجة الفنان المصري رشوان توفيق.

وكان ضمن الحضور من نجوم الفن أحمد حلمي، رجاء حسين، المنتج محمد مختار، المخرج محمد فاضل، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عزت العلايلي، نبيل الحلفاوي، أحمد عبد العزيز، هادي الجيار، المخرج محمد فاضل، المخرج خالد جلال.

كما حضر أحمد ماهر، الفنان أحمد شاكر، الإعلامي أسامة كمال، عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، الفنانة القديرة سميحة أيوب، ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، والفنانة إنعام سالوسة، سميرة عبد العزيز، المخرجة إنعام محمد علي، مي نور الشريف، وغيرهم.

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وكانت زوجة الفنان المصري رشوان توفيق ووالدة الإعلامية هبة رشوان، قد وافتها المنية يوم الثلاثاء 16 يوليو، وذلك بعد صراع مع المرض.

وانهار رشوان توفيق في جنازة زوجته، حيث دخل في نوبة بكاء شديدة، وظهر مستندا على أحد الأشخاص نظرا لكبر سنه وظروفه الصحية.

وشيع جثمان الراحلة عصر الثلاثاء 16 يوليو، من مسجد السيدة نفيسة، وكان فى مقدمة الحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كما حضر عدد كبير من أهل وأصدقاء الفنان وزوجته الراحلة.