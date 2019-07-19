«دبلة» ميار الببلاوي الجديدة تثير التساؤلات.. هل تزوجت حديثا؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سببت الفنانة المصرية ميار الببلاوي حالة من اللغط بين جمهورها بعدما قامت بنشر صورة جديدة لها، واستعرضت دبلتها الجديدة.

ميار نشرت الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وقصدت أن تشارك جمهورها في شكل «الشبكة» الجديدة التي اشتراها لها زوجها، ولكنها فوجئت بالتعليقات.

عدد كبير من الجمهور سخر من ميار وسألها البعض إن كانت تزوجت مجددًا وعن اسم العريس الجديد، وكان من بين التعليقات: «الدبلة دي من أي عريس فيهم».

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الفنانة المصرية عبرت عن غضبها الشديد من كم التعليقات السلبية التي تلقتها، وقالت في تعليق لها: « انا بحب كل الناس ومبغلطش فى حد انا بجد كرهت الانستجرام الناس فيه بيجرحوا اوى وعدائيين جدا من غير اى تفاهم انا فعلا زعلانه طبعا مش من الكلام لانه حسنات جاتلى من غير تعب بس على سواد القلوب والغيبه».

يٌذكر أن ميار الببلاوي تزوجت من ضابط الشرطة وائل عباس منذ سنوات، وذلك بعد 3 زيجات فاشلة انتهت بالطلاق، بينما لديها ابن واحد من زوجها الأول اسمه محمد.

ميار ذكرت من قبل إنها كانت تسئ اختيار شريك حياتها، كما أنها تتعرض للحسد باستمرار، ولم تشعر أنها سعيدة إلا عندما تزوجت من وائل عباس ووصفته بأنه يحمل كل معاني الرجولة.