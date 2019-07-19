مايوه ميريهان حسين وشورت مي عمر.. منافسة الشوطئ تشتعل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يبدو أن عودة الفنانين إلى القاهرة أصبحت مستبعدة وخاصة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والمتعة التي توفرها الشواطئ في هذه الشهور من السنة.

الفنانة المصرية ميريهان حسين تقضي وقتا ممتعا في الساحل الشمالي، وتشارك جمهورها من وقت إلى آخر في صور لها على الشاطئ، بملابس البحر.

ميريهان لفتت الأنظار إليها من خلال ارتدائها لمايوه، ورغم وضعها رداء شفاف عليه إلا انه فشل في إخفاء معالم جسدها، كما كشفت الفنانة عن تاتو في قدمها.

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الصور حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور، وتغزل الفانز فيها من خلال تعليقاتهم على حسابها الخاص.

كما لفتت الفنانة المصرية مي عمر الأنظار إليها بهوت شورت كشف عن جمالها ورشاقتها، وكشف مي عن بطنها بجرأة من خلال توب قصير.

مي عمر تتواجد على أحد الشواطئ خارج مصر، وحازت صورها على إعجاب وانتقاد الجمهور في وقت واحد.

والملاحظ أن هناك عدد كبير من الفنانين هربوا إلى الشواطئ في الأيام الأخيرة ومنهم نيللي كريم، غادة عبدالرازق، إنجي شرف، منة جلال، منة فضالي، ناهد السباعي، ونسرين أمين.