المغنية الكندية أفريل لافين تطرح كليبًا جديدًا لأغنيتها

طرحت المغنية الكندية أفريل لافين كليبا جديدا لأغنيتها I fell in love with the Devil أمس، الاثنين، عبر قناتها الرسمية بـ"يوتيوب".

وحقق الكليب بعد مرور ساعات من طرحه 1,194,636 مليون مشاهدة، وهو ما يعكس مدى اشتياق جمهور فريل لافين لها بعد غياب عن الساحة الغنائية لفترة طويلة.

وطرحت أفريل لافين ألبومها Head Above Water يوم 15 فبراير الماضي.

وفي فبراير الماضي، أعلنت أفريل لافين، عودتها للغناء مجددا بعد ابتعادها عن الساحة الغنائية بسبب رحلاتها الصعبة مع مرض لايم الذي استغرق سنوات، وهو داء ينتج عن الإصابة ببكتيريا البوريليا التي تنتقل للإنسان عن طريق لدغة حشرة القراد، وأحيانا يصاحبه طفح جلدي.

