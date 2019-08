الممثلة الأمريكية إيما ستون والمخرج داميان شازيل يجتمعان في فيلم جديد

بعد النجاح الكبير لفيلم Lala land الذي حصد عددا من جوائز الأوسكار، كشفت مجلة Variety عن أن المخرج داميان شازيل سيجتمع بالممثلة الأمريكية إيما ستون في فيلم جديد جار التحضير له ويحمل اسم Babylon.

وقالت المجلة إن داميان شازيل أجرى جلسات عمل مع شركتي Paramount وLionsgate من أجل وضع ميزانية للفيلم الذي يحتاج لمبالغ ضخمة لطبيعته الخاصة، حيث تدور أحداثه عام 1920.

وأضافت Variety أن قصة الفيلم تتمحور حول الفترة الزمنية للسينما الصامتة في هوليوود ومراحل تطورها مع تقديم نماذج لشخصيات واقعية كانت تعيش خلال هذه الفترة، لافتة إلى أن فكرة فيلم Babylon قريبة إلى فيلم Once upon a time in Hollywood للمخرج كوينتين تارانتينو.

ولم يستقر داميان شازيل على باقي الأبطال وسط تكتم كبير على باقي تفاصيل العمل.

