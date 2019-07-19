إياد يكشف عن عمل غنائي جديد يحمل عنوان "ارتحال"

يستعد المطرب السعودي الشاب إياد لتقديم أغنية جديدة بعنوان "ارتحال" والتي تضم فنانين من مختلف الجنسيات فمن مصر قام بوضع الكلمات الشاعر حسن عبد الحكيم والموزع أحمد وجيه بالإضافة إلى كورال دار الأوبرا. اقرأ أيضا: الفنان السعودي رامي عبد الله يشارك فى مهرجان الموسيقى العربية أما اللحن فهو للفريق العالمي رباني من ماليزيا والأغنية بصوت الفنان السعودي الشاب إياد. Advertisements ومن المقرر طرح "ارتحال" خلال الأيام القليلة المقبلة والذي من الأعمال القليلة والنادرة في الوسط الغنائي من حيث تنوع عناصره وكذلك من حيث الموضوع واللحن والأداء. قد يهمك أيضا: حسين الجسمي يُغنّي لسلطان بن أحمد "أعزّ الناس" مُعجبة تُحرج الفنان السعودي عبدالله السدحان أمام زوجته

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