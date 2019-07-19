المطربة اللبنانية نانسى عجرم تعقد حاليا عددا من الجلسات لاختيار أغانى ألبومها الجديد، ولم تتخل «نانسى» عن شقيقها نبيل عجرم الذى عاد بعد أربع سنوات ليشاركها بتلحين أغنية بالألبوم فى رسالة للجميع عن ارتباطها الفنى بشقيقها نبيل وأنها لن تتخلى عنه.
وكان نبيل عجرم شارك شقيقته فى البومها «نانسى 8» بأغنية بعنوان «نام بقلبى» كما تتعاون نانسى مع مجموعة من الشعراء والملحنين المصريين للوقوف على اختيارتها لأغانى الألبوم.
قد يهمك ايضاً:
تامر حسنى أول المهنئين لنانسى عجرم بعد ولادتها "ليا"
نجمات العالم العربى يهنئن نانسى عجرم على مولودتها الجديدة
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تعقد جلسات لاختيار أغاني ألبومها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.