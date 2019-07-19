نانسي عجرم تعقد جلسات لاختيار أغاني ألبومها الجديد

المطربة اللبنانية نانسى عجرم تعقد حاليا عددا من الجلسات لاختيار أغانى ألبومها الجديد، ولم تتخل «نانسى» عن شقيقها نبيل عجرم الذى عاد بعد أربع سنوات ليشاركها بتلحين أغنية بالألبوم فى رسالة للجميع عن ارتباطها الفنى بشقيقها نبيل وأنها لن تتخلى عنه.

وكان نبيل عجرم شارك شقيقته فى البومها «نانسى 8» بأغنية بعنوان «نام بقلبى» كما تتعاون نانسى مع مجموعة من الشعراء والملحنين المصريين للوقوف على اختيارتها لأغانى الألبوم.

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