شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قناة NBC الأمريكية عن بعض ملامح الموسم الرابع والأخير لمسلسل الكوميديا العائلى The Good Place، والمقرر عرضه فى 26 سبتمبر المقبل. المسلسل ينتمى لفئة الكوميديا العائلى، بدأ عرضه فى الولايات المتحدة على قناة هيئة الإذاعة الوطنية "إن بى سى" فى 19 سبتمبر عام 2016، وهو من تأليف مايك شور ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، كريستين بيل، يليام جاكسون هاربر، دارسى كاردن، مانى جاسينتو، تيد دانسون. Advertisements قصة المسلسل تدور بعد تعرضها لحادث سيارة، تستيقظ "إيلينور" لتجد نفسها فى الآخرة، يخبرها مايكل بأنها فى مكان جيد، بسب أفعالها الخيرة، حيث ساعدت الناس الأبرياء المحكوم عليهم بالإعدام، حينها تدرك إيلينور بأنها أرسلت للمكان الجيد بالخطأ لتشابه اسمها مع شخص آخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملامح الأولى للموسم الأخير من مسلسل The Good Place لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.