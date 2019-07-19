شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن ووزير ثقافتها يفتتحان الدورة الـ 34 من مهرجان جرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور عمر الرزاز رئيس وزراء المملكة الأردنية يرافقه دكتور محمد أبو رمان وزير الثقافة الأردنى، الدورة ال34 من مهرجان جرش للثقافة والفنون بالمسرح الشمالى بالمدينة الأثرية التى يحمل المهرجان اسمها، وسط كوكبة كبيرة من نجوم الفن العربى عامة والأردنى خاصة.

وقال وزير الثقافة الأردنى رئيس اللجنة العليا للمهرجان فى كلمته : نحتفل اليوم بدورة جديدة جرشية، لنؤكد أننا متمسكون بالثقافة فنا وأدبا، ونراثا وفكرا، مشيراً إلى أن القوة الناعمة الحقيقية هى التى تعكس صورة المجتمعات، وتشكل جبال التواصل والامتداد بين الماضى والحاضر والمستقبل، فهى الطاقة الحية التى تمثل السلاح الناجح فى مواجهة طيور الظلام وتحمى هوية المجتمعات وتصوغ مستقبلها، ولهذا أصبح مهرجان جرش علامة من علامات الثقافة الأردنية، وأحد المهرجانات العربية المتميزة التى وصلت للعالمية بامتياز.

وأكد وزير ثقافة الأردن، أن مسارح جرش وقف عليها عمالقة الفن العربى والعالمى، لإدراكهم جدية المهرجان فى خلق جسر تواصل فنى بين جميع أنحاء العالم، وجاء الشعراء والأدباء والمثقفون ليشهدوا هذا الحدث الثقافى العالمى، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للمهرجان حرصت على أن تحتضن هذه الدورة فعاليات تعكس الثقافة الأردنية المختلفة.

ومن جانبه قال مدير المهرجان أيمن سماوى، إن مهرجان جرش يحمل هوية ثقافية عربية مختلفة تعبر عن الفن الأردنى وطقوسه المختلفة، مشيراً إلى أنه حريص من خلال هذه الدورة على تسليط الضوء على الفن الأردنى وتصديره لباقى دول العالم العربى وفى مقدمتهم مصر هوليود الشرق.

وأكد سماوى على حرصه بإستمرار مواسم الثقافة والفن لأنها السبيل الوحيد لمواجهة العنف والتطرف، مشددا على سعيه لإنجاح هذه التظاهرة الفنية الثقافية إنطلاقا من أهميته العربية وليست الأردنية فحسب.

وشهد حفل الافتتاح العديد من العروض الاستعراضية والغنائية، منها أغنية "أردن ياوطنى"، للشاعر حبيب الزيودى، من ألحان هيثم زياد، وتوزيع طونى سابا، وغناء الأردنيان محمد رمضان ويحيى صويص، كما قدمت المطربة الأردنية الشابة كارولين ماضى أغنية "دار النشامى"، للشاعر صفوت قديسات، وألحان هيثم زياد.

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ولم يخلو حفل الافتتاح من الأغانى الوطنية، حيث قدما الأردنيان يزن الصباغ ونتالى سمعان، مقطوعة غنائية من ألحان د. محمد واصف، تتحدث عن تأسيس الدولة الأردنية، فضلا عن تقديم أغنية "هنا رغدان"، التى كنب كلماتها الشاعر حيدر محمود، وتحكى قصة الأردن الحديث، وما قدمه الهاشميون منذ تأسيس الإمارة للقدس.

وأنهى حفل الافتتاح النجم الأردنى عمر العبد اللات بالعديد من أغنياته المتميزة سواء كانت وطنية حماسية أم رومانسية، ليودع مهرجان جرش فى دورته ال34 اليوم الأول بعد حفل افتتاح متنوع شمل العديد من الفنون الأردنية والعربية المتميزة.

يذكر أن جديد المهرجان لهذا العام انتشار الفعاليات على سبعة مسارح ، وعدم الاقتصار على المسرح الجنوبي والشمالي، حيث تحتضن الساحة الرئيسية وشارع الاعمدة العديد من الأنشطة الثقافية.

ويتضمن المهرجان بجانب الحفلات الغنائية والموسيقية، امسيات شعرية، ولقاءات فكرية وادبية، ومعارض للاشغال اليدوية والحرف التقليدية اضافة الى عروض السينما، وانشطة متخصصة للأطفال.