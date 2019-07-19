شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تبحث عن فكرة سينمائية جديدة تعود بها بعد غياب 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث النجمة مى عز الدين عن فكرة سينمائية جديدة لتعود للسينما من جديد بعد غياب 7 سنوات منذ عرض فيلم "عمر وسلمى 3"، مع نجم الجيل تامر حسنى، وتفاصل مى بين أكثر من سيناريو، خاصة وأنها قررت الابتعاد عن الكوميديا تلك الفترة وتلجأ للتراجيدى والرومانسية بعد مسلسلها الأخير "البرنسيسة بيسة" الذى عرض فى موسم رمضان الماضى.

وتلقت مى عز الدين أكثر من سيناريو إلا أنها لم تستقر حتى الأن على الفكرة التى ترغب فى تقديمها لكى تظهر بشكل جديد ومختلف لجمهورها فى السينما، لذلك تبحث بتأنى عن الموضوع التى تقدمه خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن مى عز الزين شاركت فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "البرنسيسة بيسة" للمخرج أكرم فريد، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإنتاج شركة سينرجى، وشاركها فى بطولة العمل بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.